Уряд Іспанії відправляє дві сотні спецпризначенців до Каталонії

Уряд Іспанії надішле чотири групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони, щоб підсилити 200 правоохоронців, які вже зайняті підтриманням порядку під час акцій протесту.

Про це повідомляє El Pais.

"Міністерство внутрішніх справ передислокує протягом найближчих кількох днів до Каталонії ще 200 працівників спеціальних підрозділів поліції, щоб посилити місцеву поліцію в очікуванні продовження серйозних заворушень, що розпочалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів", - йдеться у повідомленні.

Головною метою поліції буде охорона державних органів влади, казначейства, поліцейських відділень, а також важливих об'єктів інфраструктури зв'язку та енергопостачання.

Національна поліція візьме відповідальність за охорону внутрішніх приміщень летовища El Prat, порту Барселони та кількох станцій місцевої залізничної компанії AVE. Також буде посилено охорону атомних електростанцій Аско та Ванделлос.

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Як повідомляв Укрінформ, верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Після цього, у головному місті іспанського регіону Каталонія - Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: TONI FERRAGUT