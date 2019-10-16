Протестувальники блокують дороги й залізницю навколо Барселони
Про це повідомляє El Pais.
"Протестувальники, які йдуть ходою на тлі оголошення загального страйку, рухаються до міста з містечок навколо столиці Каталонії та Жирони, щоб дістатися до Барселони. Хода протестувальників викликала транспортний колапс на восьми шляхах, починаючи з пів на десяту ранку", - йдеться у повідомленні. Протести, що почалися зранку середи, призвели до нових скасувань потягів швидкісної залізниці AVE між Барселоною та містом Фігерас та заторів на шосе А-2 та АP-7.
Зібрання прихильників незалежності Каталонії традиційно були ненасильницькими. Але протягом двох ночей жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками, починаючи з понеділка, постраждали 125 людей, включаючи правоохоронців, 51 особу затримала поліція.
Як повідомляв Укрінформ, Генеральне консульство України в Барселоні рекомендувало українцям уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру міста та туристичних локацій у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.
Фото: JOSEP LLUÍS SELLART