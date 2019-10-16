Протестувальники блокують дороги й залізницю навколо Барселони

Тисячі людей вирушили ходою з кількох міст Каталонії до Барселони, блокуючи транспортне сполучення навколо міста на знак протесту проти засудження дев'яти лідерів руху за незалежність регіону до тривалих термінів ув'язнення іспанською владою.

Про це повідомляє El Pais.

"Протестувальники, які йдуть ходою на тлі оголошення загального страйку, рухаються до міста з містечок навколо столиці Каталонії та Жирони, щоб дістатися до Барселони. Хода протестувальників викликала транспортний колапс на восьми шляхах, починаючи з пів на десяту ранку", - йдеться у повідомленні. Протести, що почалися зранку середи, призвели до нових скасувань потягів швидкісної залізниці AVE між Барселоною та містом Фігерас та заторів на шосе А-2 та АP-7.

Зібрання прихильників незалежності Каталонії традиційно були ненасильницькими. Але протягом двох ночей жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками, починаючи з понеділка, постраждали 125 людей, включаючи правоохоронців, 51 особу затримала поліція.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральне консульство України в Барселоні рекомендувало українцям уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру міста та туристичних локацій у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.

Фото: JOSEP LLUÍS SELLART