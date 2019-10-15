Протести в Барселоні: постраждали вже понад 130 осіб

На акціях протесту прихильників незалежності Каталонії в аеропорту Барселони унаслідок зіткнення з поліцією постраждала вже 131 особа.

Про це повідомляє Live Eurasia Map у Twitter.

«У результаті протестів у зв’язку з учорашнім вироком було поранено 131 людину в Каталонії, переважно в аеропорту Барселони Ель-Прат, де зібралися 8 тисяч людей», - йдеться у повідомленні.

Раніше «Іспанські аеропорти та аеронавігація» (AENA) підтвердили, що в аеропорту Барселони було скасовано 108 рейсів через протести.

Метро та потяги до аеропорту також не працюють через демонстрації. Демонстранти заблокували швидкісну залізничну лінію між Барселоною та містом Жирона (північний схід Іспанії) та дороги, що сполучають місто з аеропортом.

Як повідомляв Укрінформ, у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища Ель-Прат на тлі рішення Верховного суду Іспанії щодо ув'язнення лідерів сепаратистських рухів Каталонії.

Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.