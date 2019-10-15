Через протести в Барселоні постраждали 56 осіб, більше 100 рейсів скасовані

Під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії в аеропорту Барселони постраждали щонайменше 56 осіб, скасовано понад 100 рейсів.

Про це повідомляє Xinhua.

«У Службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що 56 осіб постраждали в сутичках із поліцією, 10 людей доставлено до лікарні», - йдеться у повідомленні.

«Іспанські аеропорти та аеронавігація» (AENA) підтвердили, що в аеропорту Барселони було скасовано 108 рейсів через протести.

Метро та потяги до аеропорту також не працюють через демонстрації. Демонстранти заблокували швидкісну залізничну лінію між Барселоною та містом Жирона (північний схід Іспанії) та дороги, що сполучають місто з аеропортом.

Основні дороги в Барселоні також були перекриті мітингувальниками.

Як повідомляв Укрінформ, у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat на тлі рішення Верховного суду Іспанії щодо ув'язнення лідерів сепаратистських рухів Каталонії.

Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: elpais.com/Albert Garcia