Протести в Барселоні: в міському аеропорту постраждали майже 40 осіб

На летовищі Барселони під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 37 осіб.

Про це пише El Pais.

"Спецпризначенці поліції застосували силу щоб утримувати натовп, який намагався прорвати кордон поліції. До медичної служби звернулися 37 осіб, постраждалі перебували переважно в першому терміналі летовища El Prat", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чотирьох потерпілих доправили до лікарні.

На платформах поїздів, які курсують з летовища, залишаються близько 200 осіб. Більшість протестувальників перебувають на паркувальних майданчиках перед терміналом.

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Як повідомляв Укрінформ, у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat на тлі рішення Верховного суду Іспанії щодо ув'язнення лідерів сепаратистських рухів Каталонії.

Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: elpais.com/Albert Garcia