Українцям радять не відвідувати центр Барселони та попереджають про можливі затримки рейсів

Громадянам України, які перебувають у Барселоні, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації рекомендують уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру міста та туристичних локацій.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні на своїй сторінці у Facebook.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! У зв’язку з масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій", - йдеться у повідомленні.

У консульстві додали, що враховуючи, що міжнародний аеропорт El Prat (м. Барселона) частково заблокований маніфестантами, можливі затримки/скасування деяких рейсів, у тому числі до України. "Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту", - зазначається у повідомленні.

У консульстві також рекомендують неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії. Зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

Як повідомляв Укрінформ, у головному місті іспанського регіону Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat на тлі рішення Верховного суду Іспанії щодо ув'язнення лідерів сепаратистських рухів Каталонії. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

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Верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Ця новина спричинила сплеск протестів у Барселоні та інших містах Каталонії.