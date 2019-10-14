У Барселоні протестувальники заблокували аеропорт
Про блокаду оголосив рух Масове цунамі, що організовує сьогоднішні заходи протесту, повідомляє La Vanguardia.
"Слідуйте за потоком людей у напрямку летовища. Приєднуйтесь до нас, нас повинно бути кілька тисяч!", - зазначили у Twitter представники руху "Масове цунамі".
Tots els mitjans de transport són vàlids. L'objectiu és aturar l'activitat de l'Aeroport de Barcelona. pic.twitter.com/8OuEBBugiZ— Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) 14 жовтня 2019 р.
Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.
Як відомо, верховний суд Іспанії сьогодні засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за звинуваченнями у організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Ця новина викликала сплеск протестів у Барселоні та інших містах Каталонії.