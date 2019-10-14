У Барселоні протестувальники заблокували аеропорт

У головному місті іспанського регіону Каталонія Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat на тлі рішення Верховного суду Іспанії щодо ув'язнення лідерів сепаратистських рухів Каталонії.

Про блокаду оголосив рух Масове цунамі, що організовує сьогоднішні заходи протесту, повідомляє La Vanguardia.

"Слідуйте за потоком людей у напрямку летовища. Приєднуйтесь до нас, нас повинно бути кілька тисяч!", - зазначили у Twitter представники руху "Масове цунамі".

Tots els mitjans de transport són vàlids. L'objectiu és aturar l'activitat de l'Aeroport de Barcelona. pic.twitter.com/8OuEBBugiZ — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) 14 жовтня 2019 р.

Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Як відомо, верховний суд Іспанії сьогодні засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за звинуваченнями у організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Ця новина викликала сплеск протестів у Барселоні та інших містах Каталонії.