У Каталонії - масові протести у відповідь на вирок лідерам сепаратистів

У Каталонії вирок іспанського суду для лідерів каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону у 2017 році, зустріли масовими протестами.

Про це повідомляє El Pais.

"У відповідь на вирок лідерам каталонських рухів, які отримали терміни від 9 до 13 років, у регіоні почалося декілька акцій протесту з епіцентром у Барселоні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Барселоні протестувальники заблокували кілька вулиць та спробували заблокувати міське летовище El Prat, змусивши поліцію застосувати до них силу.

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Протестувальники вже заблокували 5 автошляхів регіонального значення. Очікується, що впродовж дня люди заблокують ще більше вулиць у Барселоні та в інших містах Каталонії.

Як відомо, Верховний суд Іспанії сьогодні засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за звинуваченнями у організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року.

Фото: presstv