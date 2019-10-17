Протести в Барселоні: демонстранти звели барикади, у хід пішли "коктейлі Молотова"

У ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії. На кадрах з місця подій видно, що на центральних вулицях міста горять автівки і сміттєві баки.

Про це повідомляє ВВС.

"Протистояння загострилося після того, як минулої ночі затримали 51 протестувальника. Голова уряду Каталонії - так само, як і засуджені лідери руху за незалежність регіону - закликав припинити насильство. Уряд розглядає усі можливі варіанти розвитку подій, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують "коктейлі Молотова". Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів. Є постраждалі, але їхня точна кількість поки не відома.

Раніше, вдень у середу демонстранти заблокували залізничні шляхи та інший транспорт. За даними місцевих ЗМІ, більшість протестувальників.

Безлади ввечері у середу також відбувалися в Жироні, Ллейді, Таррагоні та інших містах Каталонії.

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Каталонські політики, як і раніше засуджені лідери руху за незалежність Каталонії, закликали протестувальників припинити насильство.

"Протест має бути мирним. Не можна допускати, щоб певні групи завдавали шкоди іміджу руху за незалежність. Ми не повинні допускати інцидентів, подібних на ті, які ми бачимо зараз. Немає виправдання підпалам автівок і актам вандалізму", - заявив голова женералітату Каталонії Кім Торра в ніч на четвер.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес заявив, що уряд країни готовий до рішучих дій. "Каталонці та іспанське суспільство мають знати, що уряд розглядає усі можливі сценарії", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії надішле чотири групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони, щоб підсилити 200 правоохоронців, які вже зайняті підтриманням порядку під час акцій протесту.

Масові протести в Каталонії, провінції Іспанії, розпочалися після того, як верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до 9-13 років ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії восени 2017 року. Після цього, у головному місті іспанського регіону Каталонія - Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: GETTY IMAGES.