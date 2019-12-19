Суд "покарав" прем'єра Каталонії за банер

Верховний суд Каталонії заборонив голові женералітату Жоакіму Торрі обіймати державні посади впродовж 1,5 року.

Про це повідомляє La Vanguardia.

"Верховний суд Каталонії заборонив президенту женералітету Жоакіму Торрі 1,5 року обіймати державні посади за непокору розпорядженню ЦВК прибрати банер на підтримку ув'язнених каталонських політиків та жовті стрічки з громадських будівель на період виборчої кампанії", - йдеться у повідомленні.

Торра поки залишається на посаді, оскільки має право на апеляцію.

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Голова уряду іспанської Каталонії Жоакім Торра заявив, що вимагатиме нового референдуму про незалежність регіону після провалу організації плебісциту у 2017 році.