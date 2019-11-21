Суд Іспанії розслідує причетність Москви до референдуму у Каталонії

Національний суд Іспанії розслідує ймовірне втручання російських спецслужб у проведення референдуму в Каталонії у 2017 році.

Про це повідомляє El País.

"Суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон відкрив провадження, закрите для публіки, щодо можливого втручання російських спецслужб під час спроби проведення референдуму в Каталонії", - повідомили джерела El Pais.

Суд санкціонував розслідування стосовно спеціальної розвідувальної групи під кодовою назвою "29155", з якою спецслужби кількох країн пов'язують спроби дестабілізації ситуації в Європі. Слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Про існування цього військового підрозділу російської розвідки писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному рівні про нього заговорили після публікації The New York Times. Серед результатів діяльності цієї групи - отруєння у березні 2018 року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії.

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Кілька західних спецслужб також пов'язують підрозділ "29155" з двома невдалими спробами вбивства болгарського торговця зброєю у 2015 році та з дестабілізаційною кампанією у Молдові. Кремль завжди заперечував будь-яку причетність до цих подій. Прокремлівські ЗМІ демонстративно висміюють інформацію про цю групу.