Парламент Іспанії відхилив призначення Санчеса головою уряду

Парламент Іспанії проголосував проти кандидатури Педро Санчеса на посаду голови уряду.

Про це повідомляє El Pais.

"Педро Санчес не здобув цієї неділі абсолютної більшості, необхідної для призначення головою уряду під час першого голосування у Конгресі депутатів", - йдеться у повідомленні.

Голосування стало наслідком політичних переговорів останніх днів.

Педро Санчес - висуванець від партії Соціалістів - отримав 166 голосів за, 165 проти та 18 утрималися.

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Вирішальне голосування щодо призначення Санчеса прем'єром відбудеться наступного вівторка, для перемоги лідеру соціалістів буде достатньо отримати просту більшість.