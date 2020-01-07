Партнери та союзники підтримують дії США в Іраку – глава Пентагону

Партнери та союзники одностайно підтримують дії США в районі Іраку та Ірану, заявив міністр оборони Марк Еспер журналістам у Пентагоні.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

"Упродовж останніх кількох днів я мав багато переговорів з нашими партнерами та союзниками щодо ситуації в Іраку й регіоні, - сказав він. - Це була одностайна підтримка нашої позиції та наших дій, і я продовжую доносити їм значення, якого ми надаємо боротьбі з ІДІЛ".

За його словами, Сполучені Штати продовжують розгортати та переміщати війська по усьому регіону Іраку та Ірану для посилення безпеки й захисту збройних сил США.

Глава Пентагону додав, що стримування Ірану від його «поганої поведінки» та протистояння такій поведінці триває вже понад 40 років і що США "готові до будь-яких надзвичайних ситуацій щодо Ірану".

За його словами, нині м'яч знаходиться на полі Ірану, і Сполучені Штати всіляко спонукають цю країну до деескалації ситуації та відкриті для обговорення цих питань і нормальних відносин з країною. "Але якщо Іран вирішить піти іншим шляхом, ми готові з цим впоратися і відповімо рішуче", - наголосив міністр.

Жодних рішень щодо виведення військ з Іраку не було ухвалено, зазначив він.

Він також відзначив, що останніми місяцями почастішали атаки з боку посібників Ірану на збройні сили США — за останній місяць відбулося близько десяти нападів, щоразу вони стають потужнішими, а в одній із них загинув американець.

Іранці, за його словами, випустили 31 ракету – і ці постріли були призначені для вбивства людей та руйнування об’єктів. "На той час наше посольство було в облозі", - додав він.

Еспер назвав ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані заходом самооборони, що мав на меті захистити американців.

"На Сулеймані кров сотень американців, - пояснив міністр. - Він поранив тисячі партнерів США по коаліції. Він терорист, лідер терористичної організації, яка вбиває та атакує американців протягом 20 років, і кров на його руках".

Сулеймані, наголосив він, планував напади на американські збройні сили.

Що ж стосується розмов про те, що Сполучених Штатів можуть атакувати культурні пам'ятки Ірану, то "американські збройні сили дотримуватимуться законів щодо збройних конфліктів", заявив Еспер.

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Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч на 3 січня внаслідок американського повітряного удару був вбитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни. Частина американських політиків піддає дії Трампа жорсткій критиці, вважаючи, що він таким чином спонукає посилення терористичної діяльності.