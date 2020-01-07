Естонія не буде ратифікувати угоду про кордон з РФ

Спікер парламенту Естонії Генн Пиллуаас заявив, що правляча в Естонії коаліція не має наміру давати хід ратифікації угоди про кордон з РФ.

Про це інформує ERR.

"Позиція [урядової] коаліції полягає в тому, що ми не будемо давати хід ратифікації угоди про кордон", - сказав Пиллуаас.

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Він зазначив, що підписана у 2014 році угода щодо російсько-естонського кордону не буде ратифікована, навіть якщо її схвалить російська Держдума.

За його словами, ратифікація угоди про кордон призведе до втрати чинності положень підписаної у 1920 році Тартуської мирної угоди, згідно якої частина території теперішньої РФ була закріплена за незалежною Естонією.