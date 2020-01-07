Столтенберг: Треба уникнути подальшого збільшення напруги на Близькому Сході

НАТО вважає за необхідне виявляти відповідальність та стриманість для деескалації напруги, що виникла у регіоні Близького Сходу після вбивства в Іраку іранського генерала.

Про це Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу за підсумками засідання Північноатлантичної Ради, що відбулася у понеділок у Брюсселі, передає пресслужба НАТО.

"Я думаю, що зараз важливо дійсно спробувати досягти деескалації та уникнути подальшого збільшення напруги в регіоні. Якщо я стану зараз спекулювати навколо того, як ми будемо реагувати, це не допоможе деескалації, це матиме прямо протилежний ефект. Тож ми закликаємо до відповідальної поведінки. Ми переконані у важливості деескалації та стримування. Це була чітка позиція, яку висловили всі союзники під час сьогоднішньої зустрічі", - заявив Столтенберг, відповідаючи на запитання преси, якою може бути поведінка НАТО, якщо США, реагуючи на дії Ірану, вирішать застосувати Статтю 5 Вашингтонського договору.

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Генеральний Секретар НАТО повідомив також, що рішення про ліквідацію генерала Сулеймані приймали США, тож Глобальна коаліція проти ІДІЛ та НАТО не є до нього причетними.

"Це рішення Сполучених Штатів. Це не є рішенням, яке приймалося Глобальною Коаліцією або НАТО. Але всі союзники занепокоєні дестабілізаційними діями в цьому регіоні та підтримкою Іраном різних терористичних груп. Ми також надзвичайно занепокоєні нещодавніми атаками проти цивільної енергетичної інфраструктури у Саудівській Аравії, або проти баз Коаліції в Іраку, - тих баз, які є важливими для наших зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом в Іраку і в Сирії", - сказав керівник Альянсу.

При цьому він зауважив, що США надали союзникам інформацію щодо причин акції проти генерала Сулеймані.

"Ми мали кілька брифінгів з боку Сполучених Штатів, від Держдепартаменту та Пентагону, вони проінформували та пояснили іншим союзникам, чому вони здійснили дії проти генерала Сулеймані. Я не буду вдаватися в деталі цих брифінгів. Залишу це Сполученим Штатам", - додав Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, в суботу в Іраку відбудеться екстрене засідання парламенту країни для обговорення ситуації навколо авіаційного удару США по аеропорту в Багдаді в ніч на п'ятницю 3 січня, в результаті якого загинули високий військовий командувач Ірану і деякі іракські чиновники.

У результаті ракетного удару загинув командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран вже пригрозив «жорстокою помстою» за загибель власного генерала.