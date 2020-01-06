Коаліція проти ІДІЛ далека від своєї смерті – Ле Дріан

Міжнародна коаліція проти Ісламської держави далека від своєї кончини.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жак-Ів Ле Дріан у понеділок в ефірі французького телеканалу BFMTV, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коаліція проти ІДІЛ далека від своєї смерті. Її необхідно продовжувати", - переконаний глава МЗС Франції.

Він наголосив, що Іран і США повинні розпочати переговори.

Ле Дріан також порадив французьким громадянам з обережністю ставитися до подорожей в Ірак та Іран та запевнив, що Франція вживатиме усіх заходів для безпеки французів у цьому регіоні.

"Ніхто не хоче війни: усі виступають за припинення ескалації", - відзначив міністр закордонних справ Франції, додавши, що завжди є місце для дипломатії.

Водночас, він підкреслив, що ситуація є дуже складною, а ескалація може перерости у конфлікт.

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Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.

У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана із ядерної угоди 2015 року.

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Це значно ускладнило безпекову і геополітичну ситуацію загалом у регіоні, де свої інтереси мають Сполучені Штати, Росія, Іран, Саудівська Аравія, Туреччина, Ізраїль.

Відтак, експерти не виключають можливість широкомасштабної війни або локальних збройних конфліктів та зростання терористичної активності у регіоні.

Фото: securityconference.de