Берлін ініціює зустріч глав МЗС ЄС для обговорення ситуації на Близькому Сході

Європа має сказати своє слово в ситуації, що склалася після вбивства іранського генерала Сулеймані, для цього глави МЗС країн ЄС мають якнайшвидше зібратися та обговорити проблему.

З такою пропозицією виступив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

"Враховуючи загрозливу ескалацію конфлікту між США та Іраном, Європа зараз відіграє важливу роль. Як європейці, ми маємо перевірені та надійні канали комунікації з усіма сторонами, які ми повинні повною мірою використати в цій ситуації. Тому я запропонував Джозепу Борреллю (Верховному представнику ЄС, - ред.) перенести зустріч міністрів закордонних справ ЄС на цей тиждень, щоб ми могли швидко домовитися про спільний шлях дій", - заявив Маас.

Він наголосив, що головний інтерес європейців полягає в тому, щоб стабільність та єдність Іраку не стали жертвою недавньої ескалації. Адже після резолюції парламенту Іраку слід негайно поговорити з іракським урядом, щоб уточнити, як він уявляє собі майбутні відносини.

"Ми будемо шанувати кожне рішення", - запевнив глава німецького МЗС.

Дипломат нагадав, що Німеччина разом з партнерами по коаліції допомогли Іраку досягти успіху в боротьбі з ІДІЛ як військовими засобами, але також "безпрецедентним цивільним внеском у стабілізацію". Ця боротьба ще не закінчена, зауважив Маас, ІДІЛ залишається серйозною загрозою. Німеччина та партнери готові продовжувати свою підтримку, якщо вона є бажаною, і там, де ситуація дозволяє.

"Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, слід якнайшвидше провести зустріч антиІДІЛівської коаліції", - запропонував німецький міністр.

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За його словами, в наступні кілька днів і тижнів доведеться пильно стежити за наслідками рішень Іраку та наскільки ще можна виконати практичні та правові вимоги для дій на місці. Основним пріоритетом залишається безпека солдатів. Про це будуть вестися інтенсивні обговорення з партнерами, в Раді НАТО, в Європейському Союзі, в коаліції проти ІДІЛ, і, перш за все, з контактами Берліна в Іраку.