ООН, ЄС разом з Іраном мають зняти напругу в регіоні – Маас

Над деескалацією ситуації в регіоні Близького Сходу мають працювати разом ООН, Євросоюз і країни регіону, включно Іраном.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, йдеться на сайті відомства.

«Найближчими днями ми пустимо в хід усі можливі важелі, в Організації Об'єднаних Націй, ЄС та в діалозі з нашими партнерами в регіоні, включаючи дискусії з Іраном, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації», - заявив міністр.

Він сказав, що з ранку п’ятниці був у тісному контакті з колегами з Франції, Великої Британії, а також верховним представником ЄС Жозепом Борреллем та з держсекратарем США Майком Помпео.

Міністр підкреслив, що кожен має усвідомлювати, що будь-яка провокація зараз може призвести до неконтрольованої спіралі насильства з непередбачуваними наслідками для всього регіону та для безпеки в Європі.

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Маас зауважив, що вбитого іранського генерала Сулеймані недаремно ЄС включив у список терористів», адже він «залишив сліди крові та насильства по всьому Близькому Сходу», але ж його ліквідація зробила ситуацію непередбачуванішою, а зусилля щодо зменшення напруги стали ще складнішими.

«Ніхто не може передбачити, яким шляхом зараз піде регіон», - сказав дипломат і назвав цілі Німеччини: по-перше, - уникайте воєнної ескалації; по-друге - підтримувати стабільність та цілісність Іраку, по-третє - забезпечити, щоб ІДІЛ знову не зміцнився в цих обставинах.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.