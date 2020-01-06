Макрон, Меркель і Джонсон закликали Ірак зберегти коаліцію по боротьбі з ІДІЛ

Лідери Франції, Німеччини та Великобританії закликали владу Іраку забезпечити необхідну підтримку очолюваної США антитерористичної коаліції.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів трьох країн, опублікованому на сайті Єлисейського палацу.

"Ми підкреслюємо нашу підтримку забезпечення суверенітету і безпеки Іраку. Ми також підтверджуємо нашу прихильність продовженню боротьби проти "Ісламської держави". Збереження коаліції має важливе значення. У зв'язку з цим ми закликаємо іракську владу надати коаліції необхідну підтримку", - йдеться в заяві.

Також у заяві міститься заклик до Ірану утриматися від будь-яких насильницьких дій після загибелі генерала Сулеймані та повернутися до дотримання домовленостей щодо "ядерної угоди".

"Ми засудили недавні атаки на сили коаліції в Іраку і глибоко стурбовані негативною роллю, яку грав Іран в регіоні, особливо за допомогою Корпусу вартових ісламської революції та підрозділів "Аль-Кудс" під командуванням генерала Касема Сулеймані", - заявили лідери трьох держав.

Читайте також: Берлін ініціює зустріч глав МЗС ЄС для обговорення ситуації на Близькому Сході

Відзначається, що Франція, Німеччина і Великобританія готові продовжувати переговори з усіма сторонами задля відновлення стабільності на Близькому Сході.

Нагадаємо: парламент Іраку в неділю проголосував за виведення тисяч американських військовослужбовців з баз в країні після ракетного удару, в результаті якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс в п'ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу аеропорту Багдада.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецпідрозділу «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня в Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.