Ліквідація Сулеймані призведе до терактів — екскерівник ЦРУ

Колишній виконувач обов’язки та заступник директора ЦРУ Майкл Морелл застерігає, що рішення президента США Дональда Трампа про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані призведе до "смерті мирних американців".

Про це пише CBS.

Морелл заявив, що операція зі знищення генерала Сулеймані в аеропорту Багдада викличне «смертельну реакцію» уряду Ірану, який уже попередив, що США зіткнуться із "жорстокою помстою".

"Сулеймані був злим генієм. На його руках кров багатьох американців. Світ без нього став кращим. Проблема в тому – що занадто дорогою ціною", - сказав Морелл.

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"По-перше, внаслідок цього, може, навіть упродовж найближчих кількох днів, загинуть американці, мирні американці, - уточнив він, – у будь-якому місці, де в Ірану є свої посібники. Найімовірніше - в Іраку, а також у Лівані, Бахрейні, інших місцях Близького Сходу".

Він додав, що якщо Іран захоче відповісти "раціонально", то не зачіпатиме американських військових, бо програє. Натомість доручить своїм союзникам та посібникам у регіоні взяти під приціл цивільних.

"У зручний для себе час і місце вони вчинять теракт, мета якого вбити американського високопосадовця", - сказав Морелл.

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Він також попередив, що напад такого характеру може статися у будь-якій точці світу, навіть на американській землі.

"Ліванська «Хезболла", яка є одним з найближчих союзників Ірану, має план дій у надзвичайних ситуаціях, який передбачає діяльність на території США, спрямовану проти американських цілей, - сказав Морелл. - Такий теракт може статися незабаром".

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Колишній керівник ЦРУ дійшов висновку, що попри плюси від ліквідації Сулеймані, це рішення коштуватиме "надзвичайно дорого".

"Тому адміністрації Буша та Обами вирішили не робити цього", - додав він.

Як повідомлялося, Трамп заявив, що іранський генерал несе відповідальність за вбивства та поранення "тисяч" американців і "збирався вбити ще багатьох".

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Посольство США в Іраку закликало американців покинути країну після ліквідації Сулеймані.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив у п’ятницю, що поліція Нью-Йорка переведена у стан "підвищеної готовності" щодо погроз.