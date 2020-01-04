Постпред Ірану в ООН попередив про помсту за ліквідацію Сулеймані

Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі порівняв ліквідацію військами США іранського генерала Касема Сулеймані з оголошенням війни та попередив про помсту.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

«Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну, але й дії, що виходять за ці рамки. Минулої ночі було відкрито нову главу цієї війни - вони вбили одного з головних і найулюбленіших у народі генералів», — сказав Тахт-Раванчі.

На його переконання, на такі дії треба відповідати дзеркально.

«Іран не закриє на це очі та відповість так, як вважатиме за потрібне. Буде помста. Час і місце відповіді визначатиме Іран», - заявив Тахт-Раванчі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Фото: CNN