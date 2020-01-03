Чорногорія заcудила напад на своє посольство у Белграді

Чорногорія заcудила напад на своє посольство у Белграді

Укрінформ
Чорногорія рішуче засудила агресію проти свого посольства в Сербії під час акції протесту проти закону щодо свободи віросповідання, ухваленого парламентом Чорногорії.

Про це повідомляє AP.

"Чорногорія у п’ятницю рішуче засудила агресію проти свого посольства в Сербії під час мітингу тисяч ультранаціоналістів, заявивши, що дії футбольних хуліганів, які кидали петарди та скандували «підпалити», являли собою замах на незалежність країни", - йдеться у повідомленні.

Футбольні фанати влаштували протест перед посольством Чорногорії в Белграді та намагалися спалити чорногорський прапор в четвер ввечері, протестуючи проти закону про свободу віросповідання, ухваленого в Чорногорії минулого місяця. Серби кажуть, що цей закон дискримінує Сербську православну церкву.

Голова уряду Чорногорії Душко Маркович заявив, що напад на посольство - це "нецивілізований" акт та ще один виклик для захисту незалежності та свободи його країни.

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Як повідомлялося, у ніч проти 27 грудня чорногорський парламент всупереч бурхливому опору просербської опозиції та заворушенням ухвалив закон про свободу віросповідання, який, на думку Сербської православної церкви – найбільшої конфесії у Чорногорії – ставить під загрозу усе її майно (включаючи старовинні храми та монастирі). Відповідно до закону, тепер усі релігійні організації країни мусять довести право власності на своє майно до 1 грудня 1918 року, коли Чорногорія втратила державність, увійшовши до складу Королівства Сербів, Хорватів та Словенців (майбутня Югославія).

Після ухвалення цього закону у багатьох містах Чорногорії щодня відбуваються масові протести, марші та молебні прихожан СПЦ, до яких подекуди навіть долучаються на знак солідарності мусульмани та католики.

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