У Херсоні вирішили поки не розмитнювати "токсичний пісок" із Чорногорії

Промислові відходи з Чорногорії, завезені на територію Херсонського морського торговельного порту, не розмитнюватимуться до встановлення його екологічної безпечності.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на інформацію, оприлюднену під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Промислові відходи з Чорногорії, завезені на територію Херсонського морського торговельного порту, не розмитнюватимуться до встановлення їх екологічної безпеки. Зразки піску досліджуються в декількох лабораторіях, і висновки очікуються найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, спілкуючись після засідання регіональної комісії з громадськістю, наразі очікують результатів експертиз та рішення суду щодо заборони в майбутньому приймати подібні вантажі. Наступне засідання комісії заплановано одразу після новорічних свят.

Він також зазначив, що членами комісії прийнято рішення звернутись до Міністерства інфраструктури України щодо бездіяльності державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт».

«Вантаж має бути накрито з метою унеможливлення потрапляння ймовірних шкідливих речовин у навколишнє природне середовище. А рішення комісії треба не обговорювати, а виконувати. Ми живемо в правовій державі, і хто винний, має сказати слідство й суд. За результатами слідства зрозуміємо: підроблені ці документи чи ні. Це резонансне питання я тримаю на особистому контролі», - резюмував голова ОДА.

Раніше у Херсоні близько 50 чоловік пікетували міську раду через скандальний так званий чорногорський «пісок» - завезені з Чорногорії відходи після піскоструйної чистки корпусів суден.

«Це пікет, не мітинг. На мітингу люди виступають, а ви бачите – виступів немає. Це мовчазний пікет, спокійний, мирний… Ми зараз стоїмо, бо чекаємо друге судно (з чорногорським «піском» - ред.), воно вже вийшло. Інформацію (про друге судно – ред.) мені повідомили журналісти, блогери з Хорватії, Сербії. Ми і про перше судно так дізналися», - прокоментував пікет кореспонденту агентства депутат міської ради Віталій Богданов.

У Херсоні пікетували мерію через чорногорський «пісок»/ Фото: Ірина Староселець

Люди, які вийшли на пікет, тримали у руках плакати з написом: «Очистимо місто від сміття та мерзоти», «Голову корупції – за грати».

Як раніше повідомляв Укрінформ, у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою Херсона з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструйної обробки кораблів з верфі, яка закривається, і це небезпечні відходи. Він припустив, що замість їх переробки хтось просто хоче використати Україну як сміттєзвалище. Він також зазначив, що подані документи — підроблені.

28 грудня активісти пікетували мерію через чорногорський "пісок" - за їх інформацією у Херсон може прибути ще одне судно з таким вантажем.