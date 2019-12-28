У парламенті Чорногорії - сутички через релігійний закон, лідера опозиції затримали

Прибічники Сербської православної церкви влаштували в парламенті Чорногорії заворушення у відповідь на ухвалення закону про релігійні об'єднання.

Про це інформує DW.

"Лідерів опозиції Чорногорії затримали в п'ятницю, 27 грудня, після того, як вони влаштували в парламенті країни безлади через ухвалення нового закону про релігійні об'єднання. Опозиційні депутати, намагаючись заблокувати голосування щодо законопроєкту, кинули в зал парламенту петарду, намагалися відключити мікрофони та жбурляли в бік депутатів більшості пластикові пляшки, а також погрожували їм", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті поліція затримала 22 особи, у тому числі 17 опозиціонерів. Згодом відпустили всіх, окрім трьох депутатів, серед яких лідер опозиційного "Демократичного фронту" Андрія Мандич.

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Закон про релігійні об'єднання схвалила більшість депутатів парламенту. Він передбачає, що релігійні громади повинні надати підтвердження того, що мали право володіти своєю нинішньою власністю за часів незалежності Чорногорії, тобто до 1918 року.

Сербська православна церква охарактеризувала закон як "дискримінаційний" і "неконституційний". Як зазначає DW, ця церква є найбільшою в Чорногорії (майже три чверті населення країни - православні християни) і володіє сотнями монастирів та великими земельними ділянками.