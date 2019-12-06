Чорногорія в ОБСЄ закликала Росію вивести війська з України

Чорногорія рішуче засуджує незаконну та нелегітимну анексію Росією Криму та закликає вивести усі війська і техніку з України, а також забезпечити можливість вільної навігації і доступу до українських портів в Азовському морі.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дормановіч під час 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Чорногорія продовжує рішуче засуджувати незаконну та нелегітимну анексію Криму та висловлює свою непохитну підтримку щодо повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми закликаємо скасувати всі односторонні дії, вивести війська та техніку з України та забезпечити можливість вільної навігації і доступу до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права", - заявив він.

Говорячи про мирне врегулювання на Донбасі, глава МЗС Чорногорії вказав на те, що досягнутий в останній час прогрес, зокрема навколо розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, "є позитивним кроком на шляху до досягнення стійкого мирного рішення".

"Домовленість про проведення саміту "нормандської четвірки" наступного тижня в Парижі має величезне значення, і ми закликаємо усі сторони продемонструвати повну рішучість до припинення конфлікту, який має руйнівний вплив на стабільність регіону, а також на сам міжнародний порядок", - сказав Дормановіч.

Він також вказав на важливість забезпечення доступу СММ ОБСЄ до всього російсько-українського кордону. "Робота СММ, яка має дуже важливе значення для всіх нас, що нещодавно було вкотре продемонстровано, зазнає значних перешкод. Забезпечення СММ усіма можливостями, безумовний, безпечний та безперешкодний доступ до всієї території України та всього російсько-українського кордону є надзвичайно важливим для майбутньої стабільності", - заявив він.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.

Фото: Twitter OSCE