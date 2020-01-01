Мітингувальники у Багдаді припинили облогу посольства США

Демонстранти, які намагалися штурмувати посольство Сполучених Штатів у столиці Іраку, припинили облогу диппредставництва.

Про це повідомляє DW з посиланням на збройні сили Іраку.

"Іракські сили безпеки повністю контролюють увесь периметр посольства", - зазначається в повідомленні армійців.

За їхніми даними, всі учасники акції протесту звільнили територію біля дипломатичного представництва, а напнуті там намети розібрано.

Тим часом посольство призупинило всі консульські операції. "Через напад агресивного натовпу всі публічні консульські дії призупиняються до подальшого повідомлення. Усі майбутні зустрічі скасовуються", - йдеться у повідомленні місії.

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Раніше до припинення облоги американського посольства закликало впливове шиїтське воєнізоване угруповання "Аль-Хашд аш-Шаабі". Крім того, до протестувальників із відповідним закликом звернувся міністр закордонних справ Іраку Мохаммед Алі аль-Хакім.

Як повідомлялося, мітингувальники підпалили дах пропускного пункту на території дипломатичного представництва. У відповідь американські морські піхотинці, які охороняють посольство, застосували сльозогінний газ.

За даними "Аль-Хашд аш-Шаабі", у результаті постраждало щонайменше 20 протестувальників.

Учасники підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що входить до "Аль-Хашд аш-Шаабі", та їхні прибічники впродовж двох днів мітингували біля посольства США у Багдаді. 31 грудня вони прорвалися на територію диппредставництва, розтрощивши приміщення пропускного пункту та камери спостереження.

Напад на посольство стався після того, як 29 грудня США завдали авіаудару по бойовиках "Катаїб Хезболла", внаслідок якого загинули як мінімум 25 осіб. Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня.

Напередодні Пентагон заявив, що відряджає додаткові військові підрозділи до Багдада для захисту посольства США. Дональд Трамп поклав відповідальність за атаку на Іран.

Фото: AA