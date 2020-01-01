Протестувальники підпалили дах посольства США у Багдаді

У столиці Іраку Багдаді, де другий день тривають заворушення, протестувальники підпалили дах однієї зі споруд на території посольства США.

Про це повідомляє AP.

"Американські військові застосували сльозогінний газ у середу після того, як сотні протестувальників зібралися біля будівлі американського посольства у Багдаді та підпалили дах приміщення рецепції на території посольства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американські морські піхотинці, які охороняють диппредставництво, застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

Інформація про потерпілих унаслідок заворушень не надходила.

Іракські військові, поліція та контртерористичні підрозділи відтіснили протестувальників від огорожі будівлі посольства.

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Як повідомлялося, напад на посольство США в Іраку стався після авіаударів США по території Іраку, внаслідок яких загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в організації нападу на посольство США у Багдаді й закликав владу Іраку захистити американську дипломатичну місію. Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму диппредставництва проіранськими демонстрантами.