Трамп наказав направити понад 700 військових на Близький Схід
Про це повідомляє АР.
«Президент Дональд Трамп наказав, щоб близько 750 солдатів США було направлено на Близький Схід і ще близько 3000 осіб були готові до можливого розгортання в найближчі кілька днів», - йдеться в повідомленні.
Американський президент також заявив, що Іран «несе повну відповідальність» за напад на посольство США в Іраку.
У вівторок увечері міністр оборони Марк Еспер заявив, що «у відповідь на недавні події» в Іраку і за вказівкою Трампа він санкціонував негайне розгортання піхотного батальйону з 82-ї повітряно-десантної дивізії армії в Форт-Бреггу. Він не уточнив пункт призначення солдатів, але американський чиновник, знайомий з ситуацією, зазначив, що вони вирушать у Кувейт.
Як повідомлялося, додатковий загін морських піхотинців направлять до посольства США в Багдаді після того, як сотні демонстрантів спробували штурмувати будівлю диппредставництва.
Напад на посольство стався після авіаударів США на цьому тижні, в результаті яких в Іраку загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.
Фото: The White House