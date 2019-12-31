США перекидають загін морпіхів для охорони посольства у Багдаді

Додатковий загін морських піхотинців спрямують до посольства США у Багдаді, щоб посилити безпеку після нападу проіранських протестувальників. Евакуація дипустанови не планується.

Про це повідомляє AP.

"Уряд США направить більше військових для захисту території посольства, яке штурмували демонстранти у Багдаді у вівторок, не плануючи евакуацію установи", - заявили американські чиновники.

Міністр оборони Марк Еспер заявив, що США вживатимуть заходів для "забезпечення безпеки американських громадян, військовослужбовців та дипломатів".

Додаткові сили включатимуть невеликий загін морських піхотинців, заявили у міністерстві оборони у Вашингтоні.

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Як повідомлялося, в Іраку сотні демонстрантів спробували штурмувати будівлю посольства США у Багдаді. Напад на посольство був вчинений після авіаударів США цього тижня, в результаті яких в Іраку загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.