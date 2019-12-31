Трамп звинуватив Іран у нападі на посольство США у Багдаді

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в організації нападу на посольство США у Багдаді та закликав владу Іраку захищати американську дипломатичну місію.

Про це повідомляє AP.

"Іран організував напад на посольство США в Іраку. Вони нестимуть відповідальність за це. Крім того, ми очікуємо, що Ірак захищатиме посольство, ми закликаємо до цього", - зазначив Трамп.

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Як повідомлялося, в Іраку сотні демонстрантів спробували штурмувати будівлю посольства США у Багдаді. Напад на посольство був вчинений після авіаударів США цього тижня, в результаті яких в Іраку загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.