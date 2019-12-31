Демонстранти спробували штурмувати посольство США в Багдаді

В Іраку сотні демонстрантів спробували штурмувати будівлю посольства США в Багдаді.

Про це повідомляє АР.

«Десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської міліції увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді», - йдеться в повідомленні.

Після похорону жертв ударів США по іракському ополченню демонстранти попрямували до так званої Зеленої зони Багдада і спробували штурмувати американське посольство.

Викрикуючи гасла проти США, натовп спробував проникнути всередину території посольства, закидаючи стіни камінням і пляшками з водою.

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Сотні розгніваних демонстрантів встановили намети біля посольства. Коли розлючений натовп активізувався, демонстранти підпалили три трейлери, які використовувалися охоронцями, уздовж стіни посольства.

Про поранених або жертви в ході інциденту не повідомляється.

Напад на посольство був вчинений після авіаударів США цього тижня, в результаті яких в Іраку загинули 25 підтримуваних Іраном ополченців.

Фото: Murtadha Sudani/Anadolu Agency via Getty Images