Трамп застеріг, що Іран дорого заплатить за напади на американські об'єкти

Господар Білого дому заявив, що Іран заплатить "дуже високу ціну" за загибель людей та шкоду, заподіяну об’єктам США і їхніх союзників.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Посольство США в Іраку – у безпеці! На місце події було негайно перекинуто багато наших великих воїнів із найбільш смертоносним озброєнням", - повідомив американський лідер.

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2019 р.

Він також подякував президентові та прем’єр-міністру Іраку "за швидку відповідь на запит".

"Іран відповість сповна за загибель людей та шкоду, заподіяну будь-якому з наших об’єктів, - наголосив Трамп. - Вони заплатять дуже високу ціну! Це не попередження, а погроза. З Новим роком!".

Як повідомляв Укрінформ, в Іраку сотні демонстрантів, підбурювані Іраном, учинили спробу штурмувати американське посольство. Напад стався після авіаударів США по території Іраку, у результаті яких загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.

Фото: The White House