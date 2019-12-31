Посла США в Іраку евакуювали - DW

Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

Про це повідомляє DW.

"Посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді після того, як будівлю штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування "Катаїб Хезболлах", - ідеться в повідомленні

Зазначається, що мітингувальники, зламавши ворота, вдерлися на територію посольства, розбили камери зовнішнього спостереження і підпалили приміщення для прийомів.

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Співробітники сил безпеки, які охороняють диппредставництво, закидали нападників світлошумовими гранатами, а також застосували сльозогінний газ.

Як повідомлялося, напад на посольство стався після авіаударів США по території Іраку, внаслідок яких загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків.

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Дональд Трамп звинуватив Іран в організації нападу на посольство США в Багдаді й закликав владу Іраку захистити американську дипломатичну місію.

Фото: Murtadha Sudani/Anadolu Agency via Getty Images