У Франції на різдвяній месі десятки людей отруїлися чадним газом

У французькому місті Карлепоне на півночі країни понад 20 осіб були госпіталізовані з різдвяного богослужіння внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Le Soir.

«У місті Карлепоне на півночі Франції 21 особу було госпіталізовані просто зі святкової різдвяної служби через отруєння чадним газом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє осіб були у тяжкому стані, ще 19 – у стані середньої тяжкості.

У ході святкової меси кілька людей почали скаржитися на головний біль. Після цього до храму викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Пожежники виявили у приміщенні церкви підвищений вміст чадного газу, тому усіх 150 осіб, що перебували всередині, було евакуйовано до приміщення мерії.

Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були діти та літні особи.

Фото: lesoir.be