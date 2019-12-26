У Франції на різдвяній месі десятки людей отруїлися чадним газом

У Франції на різдвяній месі десятки людей отруїлися чадним газом

Укрінформ
У французькому місті Карлепоне на півночі країни понад 20 осіб були госпіталізовані з різдвяного богослужіння внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Le Soir.

«У місті Карлепоне на півночі Франції 21 особу було госпіталізовані просто зі святкової різдвяної служби через отруєння чадним газом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двоє осіб були у тяжкому стані, ще 19 – у стані середньої тяжкості.

У ході святкової меси кілька людей почали скаржитися на головний біль. Після цього до храму викликали пожежників, рятувальників і правоохоронців. Пожежники виявили у приміщенні церкви підвищений вміст чадного газу, тому усіх 150 осіб, що перебували всередині, було евакуйовано до приміщення мерії.

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Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були діти та літні особи.

Фото: lesoir.be

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