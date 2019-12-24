На Одещині судитимуть директора та кухаря табору, де отруїлися понад 50 дітей

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області розгляне кримінальне провадження стосовно директора та шеф-кухаря Сергіївського оздоровчого табору "Медик-2", де у липні поточного року отруїлися понад 50 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора та шеф-кухаря оздоровчого табору, підозрюваних у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що службові особи табору в смт Сергіївка не здійснили належний контроль за санітарним станом закладу, зокрема, за приміщеннями кухні та технологічними процесами приготування їжі. Внаслідок вживання недоброякісно приготовлених продуктів та страв у оздоровчому таборі захворіли 60 дітей і дорослих.

Розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України здійснили слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 р. н.), які відпочивали в санаторії «Медик-2» у смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району. Епідеміологи виявили, що причиною отруєння був збудник шигельозу - шигели Флекснера.

За результатами лабораторних досліджень, збудник було виділено в готовій продукції (яловичина тушкована, рис варений з овочами), в сировині (скумбрія заморожена, курятина заморожена) та в змивах з поверхні столу «м'ясо сире», столу для брудного посуду, ножа «овочі варені»; ножа «овочі сирі».