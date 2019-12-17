З Херсонщини вивезли 110 тонн непридатних пестицидів, які утилізують у Франції

З Херсонщини вивезли 110 тонн непридатних пестицидів, що залишились з радянських часів, їх утилізують у Франції.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир.

«Сьогодні ми завершили очищення території Херсонщини від 110 тонн непридатних пестицидів. Через систему Prozzoro виконавцем робіт була обрана фірма С.І. ГРУП ЛТД, яка вивезе отрутохімікати до Франції й там їх утилізує. Вартість виконання робіт склала 6 528 200 грн», - написав Козир.

Він зазначив, що майже за місяць повністю очистили склад агрофірми-радгоспу «Білозерський», де зберігалося 62 тонни безхазяйних пестицидів. Ще 48 тонн отрутохімікатів було вивезено з території роз`їзду "Строковий".

Як раніше повідомляв Укрінформ, вивезення пестицидів з Херсонщини на утилізацію за кордон нині відбувається після довгої перерви – востаннє їх вивозили у 2013 році. Четверта частина українського «запасу» пестицидів знаходиться саме на Херсонщині. Для утилізації пестицидів, які нині є на території області, потрібно близько 150-160 млн гривень.