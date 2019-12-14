На Сумщині зберігається 560 тонн непридатних пестицидів - ОДА

У Сумській області зберігається 560 тонн непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, але достатніх коштів для їх повної утилізації в регіоні немає.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош.

«Станом на 1 грудня на території Сумщини зберігалося близько 560 тонн пестицидів у 64 складах. Найбільше їх зосереджено в Сумському районі - близько 280 тонн у 28 складах, з них 123 тонни в селищі Степанівка, за 15 кілометрів від обласного центру. У Шосткинському районі – 51 тонна, з них 40 тонн – у місті Шостка, у Роменському районі – 77 тонн», - зазначив посадовець.

За його словами, розв’язати проблему утилізації пестицидів можливо лише за умови вивезення їх за межі держави, адже на території України відсутні підприємства, які мають ліцензію на здійснення таких операцій.

В Україні зараз єдина компанія – ТОВ «Сігмас Еколоджі» - має дозвіл на транскордонне перевезення відходів. Роботи вона виконує на підставі ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів від березня 2016 року.

«Необхідно буде залучити цю спеціалізовану організацію, щоб транспортувати пестициди з області та утилізувати їх на території іншої держави (наразі у Франції). Фінансова складова питання – від 2 до 2,5 тис. євро за утилізацію однієї тонни таких відходів. Тобто для повного знешкодження небезпечних для життя і здоров’я людей хімічних засобів потрібно до 40 мільйонів гривень», - пояснив заступник голови ОДА.

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Заразі, додав він, таких грошей для розв'язання проблеми немає, та все ж у планах обласної влади – якнайшвидше забезпечити повне очищення регіону від непридатних пестицидів. Виконати ці роботи планується вже протягом 2020 року.

«За кошти обласного бюджету, що закладені у Комплексну програму поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки, можна знешкодити 46,6 тонни пестицидів. Задля повного розв'язання екологічної проблеми, що стосується кожного жителя Сумщини, голови райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад мають провести інвентаризацію непридатних до використання пестицидів і проаналізувати фінансову спроможність своїх фондів щодо виділення коштів для проведення цих робіт», - наголосив Боршош.

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Він запевнив, що у разі надходження запитів від райдержадміністрацій та ОТГ стосовно необхідності співфінансування на виконання робіт з транскордонного перевезення та знешкодження пестицидів департамент екології звернеться до облради з проханням виділити необхідні кошти з обласного фонду охорони довкілля.