Болтон розкритикував політику Білого дому щодо ядерної зброї КНДР

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон розкритикував політику Вашингтона щодо стримування ядерних амбіцій КНДР.

Про це повідомляє BNN Bloomberg.

"Адміністрація Трампа протягом трьох років не змогла досягти вагомого прогресу у питанні примусу КНДР до прийняття стратегічного рішення - припинити розробку ядерної зброї", - сказав Болтон.

На думку колишнього радника, адміністрація Трампа могла б зробити значно більше за допомогою економічного тиску та санкцій проти КНДР.

«Перемовини щодо ядерної зброї загальмувалися й Північна Корея продовжує працювати над своїм арсеналом», - додав Болтон.

Як повідомлялося, напруженість у відносинах Вашингтона та Пхеньяна посилилася, коли КНДР здійснила низку випробувань зброї.

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї щодо розробки нових видів озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію у перемовинах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна здійснити повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.

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