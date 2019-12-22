Вето РФ та Китаю на гуманітарну допомогу Сирії є ганебним - Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео розкритикував позицію Росії та Китаю, які в Раді Безпеки ООН заблокували резолюцію про доправлення гуманітарної допомоги для Сирії.

Про це йдеться в офіційній заяві Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу.

"Учорашнє вето РФ і Китаю на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка відкривала шлях для гуманітарної допомоги мільйонам сирійців, є ганебним. Резолюція, висунута Німеччиною, Бельгією, Кувейтом та підтримана США, дозволила би допомогти врятувати життя щонайменше чотирьох мільйонів сирійців по всій країні", - підкреслив Помпео.

На жаль, констатував він, Росія в 14-й раз, а Китай увосьме заблокували цей крок. І при цьому продовжують підтримувати наступ військ Асада на Ідліб.

"Звертаюся до Росії й Китаю, які вирішили зробити політичну заяву, виступивши проти цієї резолюції, – на ваших руках кров", - заявив державний секретар США.

Він заперечив твердження Москви й Пекіну про те, ніби ситуація в Сирії змінилася: "Мільйони сирійців усе ще потребують допомоги".

У цьому зв'язку Помпео підкреслив, що Вашингтон продовжує допомагати сирійському народові.

"Ми є найбільшим донором гуманітарних потреб у Сирії, надавши $10,5 млрд з початку кризи у 2011 році. Ми пишаємося нашою принциповою позицією допомагати кожному сирійцю, який цього потребує", - зазначив Помпео.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю РФ і Китай скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН і не дозволили ухвалити резолюцію, яка передбачає постачання гуманітарної допомоги до Сирії через кордон з Іраком і Туреччиною.