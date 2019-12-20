Єврокомісія радить Польщі консультуватися перед просуванням правової реформи

Єврокомісія радить владі Польщі утриматися від будь-яких дій у просуванні процедури розгляду законопроєкту про правову реформу до консультацій із Венеційською комісією та всіма зацікавленими сторонами всередині країни.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань права Крістіан Віганд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Учора віцепрезидент Єврокомісії Юрова написала листа президенту, спікеру Сейму і прем’єр-міністру Польщі щодо проєкту закону, представленого в парламенті, аби висловити занепокоєння Єврокомісії. В цьому листі віцепрезидент Юрова рішуче закликала владу Польщі провести консультації з Венеційською комісією Ради Європи стосовно законопроєкту та запросила всі державні органи утриматися від просування цього законопроєкту до проведення всіх необхідних консультацій з усіма зацікавленими сторонами", - сказав речник Єврокомісії.

Він зауважив також, що Єврокомісія готова долучитися до конструктивного діалогу з представниками польської влади й буде вдячна за інформацію про наміри уряду Польщі стосовно згаданого законопроєкту.

"Ми будемо продовжувати уважний моніторинг ситуації, і очікуємо, що Польща повною мірою врахує прецедентне рішення Суду ЄС", - додав Віганд.

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У свою чергу речник польського уряду Петр Мюллер заявив у п’ятницю у Сеймі Польщі, що заклик Єврокомісії утриматися від швидких законодавчих змін у системі судочинства без відповідних консультацій є хибним.

“На нашу думку, заклик є хибним. У мене глибоке переконання, що в Єврокомісії хтось, на жаль, наговорив про справи, які, насправді, в Польщі не відбуваються, і у зв’язку з цим Єврокомісія - я сподіваюся, без злої волі, а просто у зв’язку з відсутністю належної інформації, - сьогодні звернулася із таким закликом”, - заявив Мюллер.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року Суд ЄС розглянув звернення Єврокомісії та ухвалив рішення, яким зобов’язав польську владу тимчасово призупинити виконання зміненого закону про верховний суд Польщі, який, на думку європейської сторони, порушував принцип незалежності судової гілки влади та створював передумови для адміністративного тиску на суддів первинної ланки.

Кілька днів тому в парламенті Польщі політиками правоконсервативної партії “Право і Справедливість” був зареєстрований проєкт нового закону про судоустрій, який викликав занепокоєння у Єврокомісії, а також неоднозначну реакцію у правових та політичних колах у самій Польщі.