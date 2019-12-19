У Польщі проти судової реформи мітингували тисячі людей

У Варшаві та інших містах Польщі в середу ввечері пройшли масові протести про чергових намірів влади внести законодавчі зміни до законів про судоустрій та Верховний суд Польщі.

У Варшаві на маніфестацію під гаслом “Сьогодні судді – завтра ти” під парламентом країни вийшли кілька тисяч осіб, зокрема судді, юристи, політики, громадські діячі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Частина протестувальників заклеїли роти скотчем, що символізує заборону на обмеження прав судової гілки влади.

Представник асоціації прокурорів "Lex Super Omnia" Даріуш Корнелюк підкреслив, що судді і прокурори зібралися, аби “захистити право і простих людей”, оскільки “під загрозою опинився фундамент устрою Польщі”.

Загалом, поляки вийшли напередодні на протести проти чергових змін у судовій системі у понад 100 містах Польщі, а також у Бельгії, Німеччині та Великій Британії.

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Учасники протесту під польським парламентом закликали усіх небайдужих вийти на протести також у четвер та п’ятницю, коли у Сеймі розглядатимуться відповідні зміни до функціонування судової системи.

Як повідомлялося, 12 грудня депутати правлячої партії “Право і Справедливість” зареєстрували у Сеймі законопроєкт про судоустрій і Верховний суд країни. У ньому, зокрема, передбачається заборона суддівським організаціям ухвалювати резолюції та заяви, які “виражають вороже ставлення до інших органів влади”, а також звільняти з посад тих суддів, які ставитимуть під сумнів діяльність Національної ради судочинства.

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф назвала законопроєкт насправді “ліквідацією системи судочинства”, що в подальшому може призвести до виходу країни з ЄС.

Фото: РАР