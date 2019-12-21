Глава Пентагону оголосив про "великий крок уперед" - створення космічних сил США

Головне завдання нового виду військових сил США, які будуть створені 2020 року, - закріпити домінування країни в космосі.

Про це на прес-конференції заявив міністр оборони США Марк Еспер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Наша залежність від космічних можливостей різко зросла, і сьогодні космос перетворився на зону можливих бойових дій", - сказав глава Пентагону.

За його словами, у найближчі тижні керівництво військового відомства окреслить графіки та план створення космічних сил. Він також подякував Конгресові за ухвалення закону про оборонний бюджет на наступний рік та сильну двопартійну підтримку відповідного рішення.

"Це великий крок уперед, який дасть США змогу адаптуватися до викликів та конкурувати з великими державами", - наголосив Еспер.

Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив закон про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено створення космічних військ. У перший рік вони налічуватимуть близько 200 осіб, їхній річний бюджет становитиме 40 мільйонів доларів.

У доповіді Пентагону в лютому цього року ішлося про те, що Китай і Росія доклали значних зусиль для розробки технологій, які б дали їм можливість "руйнувати або знищувати супутники Сполучених Штатів та їхніх союзників в умовах кризи чи конфлікту".

21 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2020 рік, який, зокрема, забезпечує фінансування космічних сил США.