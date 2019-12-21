У Британії госпіталізували чоловіка Єлизавети II

98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, поклали до лікарні для медогляду.

Про це повідомляє BBC.

"Герцог Единбурзький був доправлений до лікарні у межах запобіжного заходу", - цитується повідомлення Букінгемського палацу.

Як зазначається, принц Філіп вирішив пройти огляд у лондонській лікарні імені короля Едварда VII на пораду свого особистого лікаря.

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98-річний чоловік королеви пройде медичний огляд у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, діагностованими раніше. Очікується, що у лікарні він перебуватиме декілька днів.

Фото: PA