У Британії госпіталізували чоловіка Єлизавети II
Укрінформ
98-річного принца Філіпа, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, поклали до лікарні для медогляду.
Про це повідомляє BBC.
"Герцог Единбурзький був доправлений до лікарні у межах запобіжного заходу", - цитується повідомлення Букінгемського палацу.
Як зазначається, принц Філіп вирішив пройти огляд у лондонській лікарні імені короля Едварда VII на пораду свого особистого лікаря.
98-річний чоловік королеви пройде медичний огляд у зв'язку з проблемами зі здоров'ям, діагностованими раніше. Очікується, що у лікарні він перебуватиме декілька днів.
Фото: PA