Донька Єлизавети ІІ відмовилася привітатися з Трампами

Донька британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Анна відмовилася привітатися з президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією під час прийняття у Букінгемському палаці на честь 70-річчя НАТО.

Цю сцену зафіксували на відеокамеру журналісти, повідомляє Independent.

Медіа зафільмували, як британська королева, її старший син принц Чарльз із дружиною Каміллою вітають подружжя Трампів. Неподалік у дверях стоїть 69-річна дочка Її Величності - принцеса Анна, яка дивиться в інший бік. Коли Єлизавета ІІ жестом покликала доньку підійти ближче і привітати гостей, але та у відповідь знизала плечима і, усміхаючись, розвела руками, так і не підійшовши до Трампів. Ця сцена викликала сміх у присутніх.

"Принцеса Анна знизує плечима, коли, як видається, королева просить її привітатися (з Трампами – ред.)", - написав у Twitter член Лейбористської партії Девід Леммі.

Princess Anne's shrug when it appears she is asked by the Queen to greet Donald Trump speaks for the nation👇🏿pic.twitter.com/TW5q6jDnzk — David Lammy (@DavidLammy) 4 грудня 2019 р.

Як повідомлялося, нещодавно ЗМІ опублікували відео, на якому президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на прийнятті у Букінгемському палаці у вівторок увечері нібито жартували над тривалою пресконференцією глави Білого дому Дональда Трампа. Водночас ім’я Трампа у розмові не називалося.

У відповідь Трамп назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "дволиким" після появи відео, на якому він разом з іншими лідерами НАТО в Лондоні нібито кепкував з поведінки американського президента.