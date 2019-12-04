Трамп назвав Трюдо "дволиким" після появи глузливого відео

Президент США Дональд Трамп назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "дволиким" після появи відео, на якому він разом з іншими лідерами НАТО в Лондоні нібито кепкував з поведінки американського президента.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначається, під час спільної пресконференції із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель журналісти запитали Трампа, чи бачив він відео, на якому прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон на прийомі в Букінгемському палаці у вівторок ввечері нібито жартували над тривалою пресконференцією глави Білого дому раніше цього дня. Водночас ім’я Трампа у розмові не називалося.

На кадрах видно, як Джонсон запитує у Макрона: "Так ось чому ви запізнились?". У відповідь Трюдо сказав: "Він запізнився, тому що його імпровізована пресконференція тривала 40 хвилин… О, так, так, так. Він оголосив...". Після цього розмову продовжує Макрон, однак його слів не чути.

"Ви тільки спостерігали, як у його команди відвалилася щелепа", - сказав після цього Трюдо.

Коментуючи сьогодні відео Трамп сказав: "Ну, він (Трюдо – ред.) дволикий".

"І чесно - Трюдо гарний хлопець, але правда у тому, що я вказав йому на той факт, що він не платить 2% (показник витрат на оборону для членів НАТО – ред.), і я думаю, що він цьому не радий", - додав американський лідер.

"Я представляю Сполучені Штати. Він має платити більше, ніж платить. Він це розуміє. Тому я уявляю, що він нещасливий", - додав президент США.

Трамп також заявив, що після запланованої зустрічі з датськими лідерами сьогодні вдень він "ймовірно" повернеться безпосередньо у Вашингтон.

Він сказав, що не проводитиме пресконференцію, яка була запланована на 15:30 за місцевим часом, заявивши, що зараз і так їх проводить достатньо.

Як повідомлялося, 3-4 грудня у Лондоні пройшов черговий саміт лідерів країн-членів НАТО.

Фото: The White House