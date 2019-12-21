Євросоюз засудив чергову страту в Білорусі

Європейський Союз висловив протест у зв’язку з виконанням чергового смертного вироку в Білорусі та нагадав про неприйнятність найвищої міри покарання.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій Європейською службою зовнішніх дій.

«Відповідно до інформації від білоруських правозахисників, 17 грудня 2019 року був страчений Александр Асіповіч… Європейський Союз використовує кожну нагоду, аби висловити білоруській владі рішуче неприйняття найвищої міри покарання за будь-яких обставин, що було зроблено у форматі Координаційної групи ЄС - Білорусь», - зазначається у заяві.

Як указується, Білорусь залишається єдиною країною Європи, де застосовується смертна кара. Цьогоріч там було винесено три смертні вироки та вчинені три страти.

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Євросоюз наголошує, що введення мораторію на страти може бути позитивним кроком до повного скасування смертної кари у цій країні.

Заява Євросоюзу була зроблена відразу після зустрічі Координаційної групи ЄС - Білорусь. Під час заходу європейська сторона зазначила, що залишається відкритою для подальшого розвитку відносин із Мінськом, підкреслила необхідність інтенсифікації діалогу щодо дотримання прав людини та фундаментальних свобод - і знову закликала владу країни до мораторію на вчинення смертних вироків.