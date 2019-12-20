Президент Казахстану доручив скасувати смертну кару

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив МЗС почати процедуру приєднання до міжнародного документу про скасування смертної кари.

Про це він заявив у п'ятницю, повідомляє zakon.kz.

"Міністерству закордонних справ (Казахстану - ред.) доручається розпочати процедуру приєднання до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права", - сказав Токаєв.

Згідно з Другим факультативним протоколом до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, кожна держава-учасниця вживає всіх необхідних заходів для скасування смертної кари.

Як повідомляє NUR.kz, безстроковий мораторій на смертну кару в Казахстані діє з 2003 року. В якості запобіжного альтернативного покарання в республіці з 2004 року використовується довічне позбавлення волі.

За словами ексзаступника глави адміністрації президента Ігоря Рогова, мораторій у республіці вводився до вирішення питання повного скасування смертної кари в Казахстані.

Фото: akorda.kz