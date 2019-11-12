Смертну кару в Білорусі може скасувати лише референдум - Лукашенко

Смертна кара в Білорусі може бути скасована тільки шляхом референдуму.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє БЕЛТА.

"Відповідаючи прямо на ваше запитання: референдум вирішив цю проблему (зі смертною карою - ред.). Тільки референдум може її скасувати. Ми в цьому напрямку рухаємося", - сказав Лукашенко.

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За його словами, ЄС вимагає від Білорусі скасування смертної кари. "І, звичайно, ми до цього байдуже ставитися не можемо, якщо вже зовсім щиро. І дуже часто проводимо опитування з приводу скасування смертної кари. Нічого відтоді, як питання було вирішене на референдумі, не змінилося. Чи варто це питання сьогодні виносити на референдум, щоб отримати негативну відповідь. Гадаю, не варто", - зазначив білоруський лідер.

За словами Лукашенка, нині Мінськ і Брюссель з цього питання працюють разом.

"Тому ми домовилися колись з політиками в Брюсселі у цьому напрямку працювати разом. І розробили такий собі план, "дорожню карту" з роботи з білоруським суспільством. Ми в цьому напрямку рухаємося. Поспіх тут може тільки нашкодити", - зазначив він.

Як відомо, Білорусь - єдина країна в Європі, в якій застосовується смертна кара.

Фото: БЕЛТА