Євросоюз засудив новий смертний вирок у Білорусі

Речник Євросоюзу Мая Косьянчич оприлюднила заяву, в якій засуджується ухвалення судом у Білорусі смертного вироку

Відповідну заяву оприлюднила Європейська служба зовнішніх дій.

«Регіональний суд Бреста в Білорусі виніс смертний вирок Віктору Сергілю. Європейський Союз висловлює щирі співчуття всім, хто постраждав від злочину. ЄС заперечує найвищу міру покарання за будь-яких обставин. Смертна кара є негуманним та неефективним покаранням, яке не може бути чинником запобігання злочинам», - йдеться у заяві речника ЄС.

У Євросоюзі нагадали, що мораторій на страту в Білорусі міг би стати позитивним першим кроком до скасування смертної кари в цій країні.

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Прийнявши таке рішення, Білорусь могла б приєднатися до дедалі більшої кількості країн, які виключили застосування смертної кари законодавчо або де-факто, підкреслили в ЄС. І нагадали, що за минулі 10 років жодної страти не було виконано у 160 країнах.

25 жовтня у Білорусі суд оголосив вирок у справі про вбивство 8-місячної дівчинки. 48-річного Віктора Сергіля і його 26-річну знайому визнали винними у вбивстві доньки останньої. Чоловіка засудили до смертної кари, жінку - до 25 років колонії.

Це вже третій смертний вирок, ухвалений у Білорусі цього року.