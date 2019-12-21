Швейцарія закрила першу АЕС у межах відмови від атомної енергії

У Швейцарії 20 грудня вивели з експлуатації АЕС Мюлеберг - відповідно до плану відмови від використання атомної енергії, схваленого на референдумі 2017 року.

Про це повідомляє SWI.

"Збудована 47 років тому атомна електростанція Мюлеберг поблизу Берна була відключена у п'ятницю. Це перша зі швейцарських ядерних станцій, які будуть виведені з експлуатації", - йдеться у повідомленні.

О 12.30 за місцевим часом у прямому телеефірі технік натиснув дві кнопки в кімнаті управління, щоб зупинити ланцюгову реакцію та деактивувати реактор.

АЕС Мюлеберг, розташована приблизно за 15 кілометрів від столиці країни Берна, працювала з 1972 року, забезпечуючи виробництво 5% загального обсягу електроенергії Швейцарії.

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Тепер у країні залишилися три АЕС із чотирма реакторами.

Рішення відмовитися від ядерної енергетики громадяни ухвалили на референдумі 2017 року. Водночас швейцарці висловили підтримку планам уряду щодо розвитку сонячної, вітрової та гідроенергетики.

Фото з відкритих джерел